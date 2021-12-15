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Випуск ТСН.Ранок за 15 грудня 2021 року
Випуск ТСН.Ранок за 15 грудня 2021 року
Новини з фронту: близько півночі проросійські найманці поцілили в нашого бійця
Сюжети випуску
Новини з фронту: близько півночі проросійські найманці поцілили в нашого бійця
Новини Дніпра: поблизу міста позашляховик врізався у пасажирський автобус
ДТП у Луцьку: 16-річному водію обрали запобіжний захід – 2 місяці домашнього арешту
Комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне законопроєкт про кешбек від штрафу | Новини України
РНБО презентувала відкриту систему моніторингу державних надр | Новини України
Зеленський зустрінеться з лідерами "Нормандської четвірки" | Новини світу
У Тернополі показали архів збройного підпілля ОУН Подільського краю | Новини України
Британська компанія пропонує взяти ялинку для різдвяних свят в оренду | Новини світу
Німецький зоопарк показав своїх трьох новонароджених левенят | Новини світу
У Львівській області від переохолодження померла 48-річна жінка-безхатченко | Новини України
Вибух у Львові: будинок, у якому стався інцидент, можна відремонтувати
"Омікрон" виявили у 77 країнах, але ймовірно він є вже у більшості держав | Новини світу
Мальта першою з країн ЄС дозволила вирощувати марихуану для особистого використання | Новини світу
У Києві презентували книгу "Світ без меж", яку видали в межах проєкту "Безбар`єрність" | Новини України
У Чернівцях до дитячої бібліотеки раз на місяць приходить дресирований спанієль Марсік | Новини України
У Перу Санта передав хворим на COVID дітям подарунки, скориставшись пожежним авто | Новини світу
У Брюсселі стартує саміт "Східного партнерства" – на що претендуватиме Україна | Новини світу
Коронавірус в Україні: у МОЗ нарахували понад 8 тисяч нових інфікувань за добу
Рятівнику чорнобильських ліквідаторів посмертно присвоїли звання Героя України
Володимир Зеленський урочисто привітав новопризначених суддів | Новини України
Чоловік мандрував трасою "Миколаїв-Одеса", причепившись до фури | Новини України
Художниця з Тернополя створила ляльок-копій відомих людей | Новини України
Найкращим у Європі обрали угорський різдвяний ярмарок у Будапешті | Новини світу
Саміт у Брюсселі, заєць на фурі, нові судді та інше, - у випуску ТСН.Ранок за 15 грудня 2021 року
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