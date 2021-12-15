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Випуск ТСН.Ранок за 15 грудня 2021 року

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Випуск ТСН.Ранок за 15 грудня 2021 року

Новини з фронту: близько півночі проросійські найманці поцілили в нашого бійця

Сюжети випуску

Саміт у Брюсселі, заєць на фурі, нові судді та інше, - у випуску ТСН.Ранок за 15 грудня 2021 року

     

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