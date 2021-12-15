У Брюсселі стартує саміт "Східного партнерства": які питання обговорюватимуть та чого чекати Україні

У Брюсселі стартує саміт "Східного партнерства": які питання обговорюватимуть та чого чекати Україні

Зустріч Зеленського з лідерами "нормандської четвірки" без Путіна запланована перед самітом.

У Брюсселі сьогодні стартує саміт "Східного партнерства" - це зовнішньополітична ініціатива Євросоюзу, в рамках якої блок налагоджує більш тісні зв'язки зі східними сусідами. Це шість країн, серед яких - Україна.

На що претендуватиме Київ у політичній столиці ЄС наживо з Брюсселя в ефірі ТСН.Ранок 15 грудня розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко.

Так, для України головне питання цього саміту - безпекове. Адже біля її кордонів стоять російські війська, й українська делегація намагатиметься заручитися підтримкою Євросоюзу. Її очолює Володимир Зеленський, і невдовзі він буде уже в Брюсселі.

Перед тим, як розпочнеться саміт, український президент зустрінеться зі своїм французьким колегою й познайомиться з новим німецьким канцлером. Утрьох міркуватимуть, як посадити за стіл перемовин четверту учасницю "нормандського формату" - Росію, яув впродовж двох років його блокує. Бо, мовляв, не вбачає сенсу в засіданнях.

На тлі зростання напруги на українських рубежах про безпеку Зеленський тут говоритиме й у штаб-квартирі НАТО, й на полях саміту "Східного партнерства". А під час саміту Україна заявить про свої європейські амбіції, які з нею поділяють Грузія й Молдова. Ці три країни більш близькі до ЄС - мають чинні Угоди про Асоціацію, а їхні громадяни користуються безвізом. На відміну від Азербайджану й Вірменії, які не квапляться крокувати на захід. Й на відміну від Білорусі - Олександр Лукашенко, ображений на санкції ЄС, узагалі призупинив її участь у "Східному партнерстві".

Тож відмінники формату - Україна, Грузія й Молдова - хочуть особливого підходу з боку Євросоюзу, який відповідатиме їхнім амбіціям. І ЄС готовий виділити прогресивну трійцю з-поміж інших східних партнерів у підсумковій декларації саміту, свідчать джерела "Радіо Свобода". Водночас сенсації в рішенні - не буде. До визнання європейської перспективи України, якого вона прагне, в Брюсселі ще не готові.