У Брюсселі стартує саміт "Східного партнерства", де відбудеться зустріч у "нормандському форматі"

У Брюсселі стартує саміт "Східного партнерства", де відбудеться зустріч у "нормандському форматі"

Зеленський, Макрон та Шольц говоритимуть про мирне врегулювання на Донбасі.

Зустрінеться з лідерами "нормандської четвірки", але без Путіна. Володимир Зеленський проведе перемовини з французьким та німецьким колегами на полях саміту "Східного партнерства", який сьогодні, 15 грудня, стартує у Брюсселі.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 грудня.

Зазначається, що там говоритимуть про європейські перспективи країн "партнерства" - України, Молдови, Грузії, Вірменії та Азербайждану. А також про дестабілізуючу політику Росії щодо України.

А от із лідерами Франції та Німеччини Володимир Зеленський обговорить "Мінські угоди" і те, як після дворічного блокування Росією знову зібрати на перемовини лідерів "нормандської четвірки".

Напередодні французький президент Еммануель Макрон саме мав телефонну розмову із Путіним. Говорили про ситуацію поблизу українських кордонів.

Нагадаємо, лідери США, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії у понеділок, 6 грудня, висловилися за відновлення перемовин у "нормандському форматі".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність Києва до будь-яких форматів мирних переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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