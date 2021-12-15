В Брюсселе стартует саммит "Восточного партнерства", где состоится встреча в "нормандском формате"

В Брюсселе стартует саммит "Восточного партнерства", где состоится встреча в "нормандском формате"

Зеленский, Макрон и Шольц будут говорить о мирном урегулировании на Донбассе.

Встретится с лидерами "нормандской четверки", но без Путина. Владимир Зеленский проведет переговоры с французским и германским коллегами на полях саммита "Восточного партнерства", который сегодня, 15 декабря, стартует в Брюсселе.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 декабря.

Отмечается, что там будут говорить о европейских перспективах стран "партнерства" — Украины, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайждана. А также о дестабилизирующей политике России в отношении Украины.

А вот с лидерами Франции и Германии Владимир Зеленский обсудит "Минские соглашения" и то, как после двухлетней блокировки Россией снова собрать на переговоры лидеров "нормандской четверки".

Накануне французский президент Эммануэль Макрон как раз имел телефонный разговор с Путиным. Говорили о ситуации возле украинских границ.

Напомним, лидеры США, Германии, Франции, Италии и Великобритании в понедельник, 6 декабря, высказались за возобновление переговоров в "нормандском формате".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

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