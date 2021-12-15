Помогите справиться с болезнью 31-летней Насте

Женщину дома ждут трое маленьких дочерей

31-летняя мама Анастасия трех девочек сейчас вынуждена часто оставлять детей без внимания, ведь ей приходится много времени проводить в больничных стенах. Там молодая женщина борется с анопластической крупноклеточной лимфомой.

У женщины обнаружили уже 4 стадию, потому что предыдущие полгода диагноза установить не могли и все это время она была просто на обезболивающих.

«В мае месяце Настя заболела по женскому, и ей назначили лечение на две недели. После него была положительная динамика, но увеличились лимфоузлы в брюшной полости и в забрюшинном пространстве. После лечения через 3 месяца лимфоузлы должны прийти в норму. Но боль в брюшной полости не прекращалась. Настя обследовала все внутренние органы, УЗИ показало, что все хорошо. Ей посоветовали сделать КТ, которое показало множественные воспаленные лимфоузлы и послеоперационную грыжу», – рассказывает мама Насти.

Именно на грыжу списали боли, поэтому ее приняли решение вырезать, но после такой операции воспаление лимфоузлов еще увеличилось, так что пришлось переждать пока заживут раны после предыдущей операции и ложиться на еще одну, чтобы уже вырезать и исследовать лимфоузлы. Прошло много времени, и это дало болезни сильно засесть в теле женщины.

«Пока ждали ответа биопсии, состояние Насти ухудшалось с каждым днем. Она не могла ни спать, ни есть, ни ходить. Ее очень сильно мучили боли. Обезболивающих хватало на 1, –2 часа. В результате поставили диагноз: анопластическая крупноклеточная лимфома, злокачественная 4 начальная стадия. Этот диагноз озвучили 12.11.2021. У Насти полностью по всему организму воспаленные лимфоузлы, особенно в брюшной полости», – добавляет мама.

Настя попадает в областную клиническую больницу Запорожья, в реанимацию гемотологического отделения, в очень тяжелом состоянии.

«Сначала говорили химиотерапия бесплатная, потом сказали, что высокодозированную она не перенесет, и сказали купить 2 флакона дорогостоящего препарата, с помощью людей мы купили. 24.11.2021 Насти сделали первую химиотерапию и есть положительная динамика. Сейчас должна быть вторая химиотерапия, но у нас нет таких средств. А всего нужно 16 курсов», – говорит мама Насти.

Реквизиты для помощи:

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