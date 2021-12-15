Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 8 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 15 декабря зафиксировано 8 109 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 356 человек, 26 307 пациентов выздоровело.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 280 человек, а 142 921 человек вакцинирован против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 578 557 человек;
- поправилось – 3 259 316 человек;
- летальных исходов – 91 958;
- проведено ПЦР-тестов – 16 371 425.
С начала вакцинальной кампании привито 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. Всего проведено 26 861 757 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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