Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 8 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 15 декабря зафиксировано 8 109 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 356 человек, 26 307 пациентов выздоровело.

Также читайте В Украине официально разрешили вакцинироваться против коронавируса в третий раз: как получить дополнительную прививку

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 280 человек, а 142 921 человек вакцинирован против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 578 557 человек;

поправилось – 3 259 316 человек;

летальных исходов – 91 958;

проведено ПЦР-тестов – 16 371 425.

С начала вакцинальной кампании привито 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. Всего проведено 26 861 757 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: