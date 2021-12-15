Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 8 тисяч.

В Україні станом на ранок 15 грудня зафіксовано 8 109 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 356 людей, 26 307 пацієнтів одужало.

Також читайте В Україні офіційно дозволили вакцинуватися проти коронавірусу втретє: як отримати додаткове щеплення

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 280 осіб, а 142 921 людину вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 578 557 осіб;

одужало – 3 259 316 осіб;

летальних випадків – 91 958;

проведено ПЛР-тестувань – 16 371 425.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 640 221 людей. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: