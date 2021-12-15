Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 8 тисяч.
В Україні станом на ранок 15 грудня зафіксовано 8 109 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 356 людей, 26 307 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 280 осіб, а 142 921 людину вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 578 557 осіб;
- одужало – 3 259 316 осіб;
- летальних випадків – 91 958;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 371 425.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 640 221 людей. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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