Допоможіть впоратись із хворобою 31-річній Насті

Жінку вдома очікують троє маленьких донечок

31-річна мама Анастасія трьох дівчаток зараз вимушена часто залишати дітей без уваги, адже їй доводиться багато часу проводити у лікарняних стінах. Там молода жінка веде боротьбу із анопластичною великоклітинною лімфомою.

У жінки виявили вже 4 стадію, бо попередні пів року діагнозу встановити не могли, і весь цей час вона була просто на знеболювальних.

«У травні місяці Настя захворіла по жіночому і їй призначили лікування на два тижня. Після нього була позитивна динаміка, але збільшилися лімфовузли в черевній порожнині та в заочеревинному просторі. Після лікування, через 3 місяці, лімфовузли повинні прийти в норму. Але біль у черевній порожнині не припинявся. Настя обстежила всі внутрішні органи, УЗД показало, що все гаразд. Їй порадили зробити КТ, яке показало множинні запалені лімфовузли та післяопераційну грижу», - розповідає мама Насті.

Саме на грижу списали болі, тож її ухвалили рішення вирізати, але після такої операції запалення лімфовузлів ще збільшилось, тож довелося перечекати поки загоються рани після попередньої операції і лягати на ще одну, щоб вже вирізати і дослідити лімфовузли. Минуло багато часу і це дало хвороби сильно засісти у тілі жінки.

«Поки чекали на відповіді біопсії, стан Насті погіршувався з кожним днем. Вона не могла ні спати, ні їсти, ні ходити. Її дуже сильно мучили болі. Знеболювальних вистачало на 1,5 – 2 години. У результаті поставили діагноз: анопластична великоклітинна лімфома, злоякісна 4 початкова стадія. Цей діагноз її озвучили 12.11.2021. У Насті повністю по всьому організму запалені лімфовузли, особливо в черевній порожнині», - додає мама.

Настя потрапляє до обласної клінічної лікарні Запоріжжя, до реанімації гемотологічного відділення, у дуже тяжкому стані.

«Спочатку говорили: хіміотерапія безкоштовна, потім сказали, що високодозовану вона не перенесе, і сказали купити 2 флакони дорогого препарату, за допомогою людей ми купили. 24.11.2021 Насті зробили першу хіміотерапію, і є позитивна динаміка. Зараз має бути друга хіміотерапія, але у нас немає таких коштів. А усього потрібно 16 курсів», - каже мама Насті.

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