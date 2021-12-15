В Тернополе выкопали в бидонах архив ОУН

Архивы и вещи обнаружили в трех бидонах и передали музею.

В Тернополе впервые был показан архив вооруженного подполья ОУН Подольского края. Его нашли два месяца назад в лесу близи села Лапшин.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 15 декабря.

Также читайте Во Львове умерла на 102 году жизни связная УПА Ольга Илькив

Это самое большое собрание оуновских документов, найденное в одном месте. Все они были в трех бидонах, закопанных треугольником в полутора километрах от дороги. Вещи в двух емкостях нуждаются в тщательной реставрации, потому что в них попала вода. Содержимое одного бидона уже экспонируют в Музее национально-освободительной борьбы.

Уникальные документы датированы 1948–1951 годами. Они — о работе тернопольского, ровенского, львовского, киевского и житомирского подразделений, личные вещи повстанцев, и альбом с работами известного украинского графика и участника подполья Нила Хасевича.

Историки говорят, что архив зарыли в 1951 году. А то, что в нем была черная вышитая рубашка, может свидетельствовать, что за ним должны были вернуться. Такую вышиванку держали на случай смерти.

В Тернополе показали архив вооруженного подполья ОУН Подольского края | Новости Украины

Напомним, на Прикарпатье скончалась связная ОУН-УПА.