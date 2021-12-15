У Тернополі викопали у бідонах архів ОУН

Архіви та речі знайшли у трьох бідонах і передали музею.

У Тернополі вперше показали архів збройного підпілля ОУН Подільського краю. Його знайшли два місяці тому у лісі поблизу села Лапшин.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 15 грудня.

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Це найбільше зібрання оунівських документів, знайдене в одному місці. Всі вони були у трьох бідонах, закопаних трикутником за півтора кілометра від дороги. Речі у двох ємностях потребують ретельної реставрації, бо до них потрапила вода. А вміст одного бідона вже експонують у Музеї національно-визвольної боротьби.

Унікальні документи датовані 1948-1951 роками. Вони - про роботу тернопільського, рівненського, львівського, київського та житомирського підрозділів, особисті речі повстанців, та альбом із роботами відомого українського графіка та учасника підпілля Ніла Хасевича.

Історики кажуть, що архів закопали у 1951 році. А те, що у ньому була чорна вишивана сорочка, може свідчити, що за ним мали повернутися. Бо таку вишиванку тримали на випадок смерті.

У Тернополі показали архів збройного підпілля ОУН Подільського краю | Новини України

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