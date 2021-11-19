"Возрастной ценз": как молодые специалисты в Украине преодолевают недоверие общества

Молодые специалисты всегда испытывают недоверие от старших коллег.

Молодая команда трансплантологов из Львова разрушает стереотипы относительно возраста в профессии. "Дети" в операционной проводят сверхсложные пересадки органов и уже стали образцом для более взрослых врачей.

О том, как построить карьеру, когда твой возраст не воспринимают всерьез, и достучаться до старшего поколения — 18 ноября речь шла в рамках спецпроекта "Возрастной ценз" в ТСН.19:30.

Максиму 27 лет. Он успешный хирург и самый главный в отделении трансплантологии. В больнице ждут такие же молодые коллеги.

"Глаз испуганных было много - это точно." Вы меня будете оперировать? Вы молодой", — рассказывает мужчина.

История Максима не единственная среди тех, "кому удалось".

Так, Артему 27 лет и он председатель Новодмитриевской территориального громады.

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"Этот лозунг "младший сельский голова" — он как плюс и как минус. Потому что это ответственность. На тебя фокусируют внимание", — признается он.

В Черкасской области за ним 18 сел. И это уже вторая его каденция. С тех пор, как Артем вступил на службу в 2015 году, он заметно возмужал. Однако клеймо "самого младшего" держится до сих пор.

Недоверие от старших коллег хирург Максим тоже чувствовал. Да и у пациентов до сих пор есть стереотип: хороший врач – это только врач в годах.

Но сверхсложных операций за плечами Макса – десятки. Недавно именно в его отделении впервые в истории Украины — пересадили легкие.

"Умения мы вообще никакие не смотрим, потому что научить можно любого. А вот именно мотивация, знания и должна быть такая настойчивость и упрямство. Потому что у нас работа тяжелая, где-то надо потерпеть, посидеть в больнице сутки с пациентом", — убежден он.

Сельский голова Артем любит футбол, а еще петь – мечтает об участии в "Голосе Страны". Непосредственность сельского головы играет против него.

"Трудно быть сельским головой, когда ты поешь, любишь участвовать в реалити шоу. (...) Воспринимается как будто ты не сельский голова, а артист, шоумен. Хобби, к сожалению, для политиков должны быть только те, которые нравятся твоим избирателям", - признается он.

"Возрастной ценз" | почему молодые специалисты в Украине достойны доверия общества

Не всем жителям окрестных сел нравятся и реформы молодого председателя. Оплачивать коммуналку через интернет не желают, а WiFi посреди села для некоторых до сих пор — просто странное слово. Да и парк в центре дался непросто. Всех устраивало болото с коровами.

Между тем в сельсовете в идеи Артема верят – несмотря на его юный возраст. Убеждены – большинство людей все-таки мечтает об изменениях в общине – потому и избрали молодого головой во второй раз.

Итак, в свои 27 хирург Максим в своей сложной сфере уже точно стал тем, на кого равняются профессионалы, а у молодого головы громады Артема есть еще немало планов — что-то, что собирается сделать. Относительно личного – недавно женился. Предложение сделал летом – посреди парка, который построил на месте прежнего выгона. И теперь выглядит для селян серьезнее. Говорят, семейный – тоже больше похож на настоящего голову.

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