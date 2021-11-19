"Віковий ценз": як молоді фахівці в Україні долають недовіру суспільства

Молоді спеціалісти завжди відчувають на собі недовіру від старших колег.

Молода команда трансплантологів зі Львова руйнує стереотипи щодо віку у професії. "Діти" в операційній проводять надскладні пересадки органів і вже стали взірцем для доросліших лікарів.

Про те, як збудувати кар’єру, коли твій вік не сприймають всерйоз, і достукатись до старшого покоління - 18 листопада йшлося в рамках спецпроєкту "Віковий ценз" у ТСН.19:30.

Максимові 27 років. Він успішний хірург і найголовніший у відділенні трансплантології. У лікарні чекають такі ж молоді колеги.

"Очей переляканих було багато - це точно. "Ви мене будете оперувати? Ви молодий", - розповідає чоловік.

Історія Максима не єдина серед тих, "кому вдалося".

Так, Артему 27 років і він голова Новодмитрівської територіальної громади.

Також читайте Робота для молоді та студентів: які є вакансії та скільки платять роботодавці

"Оцей лозунг "наймолодший сільський голова" - він як плюс і як мінус. Тому що це відповідальність. На тебе фокусують увагу", - зізнається він.

На Черкащині за ним 18 сіл. І це вже друга його каденція. Відтоді, як Артем заступив на службу у 2015 році - він помітно змужнів. Однак, тавро "наймолодшого" тримається досі.

Недовіру від старших колег хірург Максим теж відчував. Та й в пацієнтів досі є стереотип: хороший лікар - це тільки лікар в літах.

Але надскладних операцій за плечима Макса - десятки. Нещодавно саме саме у його відділенні вперше в історії України - пересадили легені.

"Вміння ми взагалі ніякі не дивимося, бо навчити можна будь-кого. А от саме мотивація, знання і мусить бути така настирність і впертість. Бо в нас робота тяжка, десь треба потерпіти, посидіти в лікарні добу з пацієнтом", - переконаний він.

Сільський голова Артем любить футбол, а ще співати - мріє про участь у "Голосі Країни". Безпосередність сільського голови грає проти нього.

"Важко бути сільським головою, коли ти співаєш, любиш брати участь у реаліті шоу. (...) Сприймається наче ти не сільський голова, а артист, шоумен. Хобі, на превеликий жаль, для політиків мають бути лише ті, які подобаються твоїм виборцям", - зізнається він.

"Віковий ценз" | чому молоді фахівці в Україні варті довіри суспільства

Не всім мешканцям навколишніх сіл подобаються і реформи молодого голови. Оплачувати комуналку через інтернет не бажають, а WiFi посеред села для декого досі - просто дивне слово. Та й парк у центрі дався непросто. Усіх влаштовувало болото з коровами.

Тим часом у сільраді в ідеї Артема вірять - не зважаючи на його юний вік. Переконані - більшість людей все-таки мріє про зміни в громаді - тому і обрали молодого головою вдруге.

Отже, у свої 27 хірург Максим в своїй складній сфері вже точно став тим, на кого рівняються професіонали, а молодий голова громади Артем має ще чимало планів - щось, що збирається зробити. Щодо особистого - нещодавно одружився. Освідчився влітку - посеред парку, що збудував на місці колишнього випасу. І тепер виглядає для селян серйозніше. Кажуть, сімейний - теж більше схожий на справжнього голову.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.