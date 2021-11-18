"Віковий ценз": чому IT-компанії усе частіше приглядаються до кандидатів віком за 50

"Віковий ценз": чому IT-компанії усе частіше приглядаються до кандидатів віком за 50

На сайтах про роботу для кандидатів за 50 - вакансій небагато, зокрема - посудомийниця, прибиральниця, помічниця няні, вахтер.

Українські IT-компанії усе частіше приглядаються до кандидатів віком 50+, бо вони відповідальні, посидючі, доводять справи до кінця. Деякі навіть готові безкоштовно навчати "з нуля".

Про те, як потрапити в інноваційну сферу і чому інші роботодавці ігнорують цінні кадри - 17 листопада йшлося в рамках спецпроєкту "Віковий ценз" в ТСН.19:30.

На сайтах про роботу для кандидатів за 50 - вакансій небагато, зокрема - посудомийниця, прибиральниця, помічниця няні, вахтер. Декілька вакансій до магазинів - шукають консультантів і адміністраторку. Та навіть таких пропозицій - не густо.

За логікою роботодавців, людям за 50 не під силу консультувати покупців. Однак, легко тягати відра і прибирати магазини.

Дивує, що навіть на вакансії прибиральниць, посудомийниць, сортувальниць до секонд-хенду не хочуть брати людей старших за 55 років.

Але опускати руки не варто. Приміром, 69-річна айтівниця Тетяна - життєрадісна і швидка. Вона - бізнес-аналітик високого рангу. Компанія обслуговує Казначейство, державні і приватні банки - відповідальність висока. Тож, потрібні й креативні рішення, і досвід - для роботи з бюрократами.

"Дуже люблю з молодими спілкуватися. Дискримінацій я не відчуваю, навіть навпаки знаю, що мною тут дорожать. І я відчуваю - без кривлянь - що я ще потрібна, що я ще можу багато. Я не хочу може нового чогось вивчати, я хочу віддати і замортизувати все те, що я маю і знаю", - зазначає жінка.

Детальніше дивіться у сюжеті:

"Віковий ценз" | Як потрапити в IT-сферу кандидатам віком старше 50

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