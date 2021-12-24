Групове ґвалтування 13-річної дитини: через 4 роки затримали підозрюваного, який "гастролював" Україною

Групове ґвалтування 13-річної дитини: через 4 роки затримали підозрюваного, який "гастролював" Україною

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

У м. Шепетівка Хмельницької області затримали 26-річного чоловіка, який у 2017 році разом із спільником зґвалтували 13-річну дівчинку.

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Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

За даними поліції, затримали та його спільник в Одесі у 2017 році зґвалтували 13-річну дівчинку. Відтоді чоловіки переховувались в різних регіонах України. У 2019 році спільника підозрюваного затримали. У грудні 2021 року затримали й другого причетного до групового зґвалтування. Відомо, що 26-річний чоловік жив у Шепетівці в співмешканки.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Затриманому інкримінують ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

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