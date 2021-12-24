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Різдвяний онлайн-маршрут: Санта-Клаус пролетів над Україною

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Різдвяний онлайн-маршрут: Санта-Клаус пролетів над Україною

noradsanta.org

Через пандемію казковий чарівник одягнув захисну маску на обличчя.

У п'ятницю, 24 грудня, казковий Санта-Клаус літає навколо планети й розносить дітям подарунки. О 21:11 він відвідав і Україну.

Маршрут Україною склав чотири хвилини - залетів із Туреччини через Чорне море до окупованого Криму, далі - Кривий Ріг, Олександрія, Сміла, Канів, Київ, а потім повернув на Чернігів та полетів до Росії. Щоправда, мапа у Санти недекомунізована, адже там зустрічаються Кіровоград (нині Кропивницький) та інші старі назви.

Санта-Клаус літає над планетою в чарівних червоних санях, запряжених 9 оленями. У чарівника на санях - мішок із подарунками, а на обличчі в нього - захисна маска через пандемію COVID-19.

За пів доби польоту Санта-Клаус уже роздав 2,7 мільйона подарунків.

За переміщенням Санта-Клауса можна стежити за допомогою спеціального сайту Flightradar24. Бортовий номер санчат Хо-хо-хо.

А от у США політ Санти відстежує ціле Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. Працівники цієї організації кажуть, локацію дізнаються із сигналу червоного носа оленя Рудольфа, який передається на супутник. Тим часом сотні волонтерів приймають дзвінки від дітлахів, які хочуть дізнатися, де зараз перебуває Санта й коли нарешті розвезе подарунки.

© noradsanta.org
noradsanta.org
© noradsanta.org
noradsanta.org
© noradsanta.org
noradsanta.org
© noradsanta.org
noradsanta.org
© noradsanta.org
noradsanta.org
© noradsanta.org
noradsanta.org
© noradsanta.org
noradsanta.org
© noradsanta.org
noradsanta.org
© noradsanta.org
noradsanta.org
© noradsanta.org
noradsanta.org

Дітлахи з країн Азії та Близького Сходу вже отримали подарунки від Санта-Клауса | Новини світу

Дітлахи з країн Азії та Близького Сходу вже отримали подарунки від Санта-Клауса | Новини світу

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