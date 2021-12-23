Санта-Клаус вирушає у навколосвітню подорож: онлайн-трансляція

Відслідковувати різдвяну подорож Санта Клауса буде Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD).

Чекайте на подарунки — Санта Клаус невдовзі вирушить у щорічну навколосвітню подорож зі своєї резиденції у Лапландії.

Про це йдеться 23 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Помічники-ельфи заздалегідь допомогли йому перечитати усі листи від дітлахів та спакувати подарунки. У навколосвітню подорож Санта Клауса на санчатах як і завше повезе головний олень Рудольф. А відстежувати його мандрівку можна буде за допомогою спецільного сайту Flightradar24 онлайн.

На сайті зазначають, що за спостерігають за курсом за допомогою наземного та супутникового покриття ADS-B. На щастя, Санта зміг розширити зону дії свого транспондера, використовуючи роги північного оленя як додаткову антену.

Він має вилетіти з Північного полюса близько 04:00 (06:00 за Києвом) 24 грудня, щоб дістатися до перших будинків.

Санта-Клаус вирушить у щорічну навколосвітню подорож зі своєї резиденції в Лапландії

Відслідковувати різдвяну подорож Санта Клауса буде і Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD). Командування, яке зазвичай відстежує літаки, ракети та космічні запуски, використовуючи свої супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, 24 грудня відстежуватиме сани Санти. Діти можуть приєднатися до цього через веб-сайт NORAD Tracks Santa.

Місія NORAD із відстеження Санти почалася випадково. У 1955 році маленька дитина, намагаючись достукатися до Санти, набрала неправильно надрукований номер телефону в місцевій газеті. Замість того, щоб подзвонити Санта Клаусу, дитина зателефонувала до Операційного центру Континентального командування протиповітряної оборони (CONAD) у Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо.

З тих пір щороку NORAD сумлінно повідомляв про місцеперебування Санта Клауса 24 грудня мільйонам дітей і сімей у всьому світі.

Комусь подарунки Санта Клаус встигне вручити вже завтра, а комусь аж у суботу. Торік у зв’язку з пандемією уряди усіх країн зробили для Санта Клауса виняток і дозволили йому перетинати кордони без ізоляції, а от чи вимагатимуть цьогоріч від нього COVID-сертифікат — невідомо.

А представники NORAD нагадали, що Санта відвідує лише будинки дітей, які сплять. Якщо діти все ще не сплять, коли Санта приходить, він перейде до інших будинків і повернеться, коли вони заснуть.

Раніше видання Forbes повідомило, що Святий Миколай міг би потрапити в топ-10 українських багатіїв.

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