Святий Миколай міг би потрапити в топ-10 українських багатіїв - Forbes

Аналітики авторитетного видання оцінили “статки” цього персонажа у 815 мільйонів доларів.

У виданні Forbes підрахували, скільки повинен витратити святий Миколай на подарунки дітям, і прийшли до висновку, що, прийнявши українське громадянство, цей святковий персонаж увійшов би до десятки найзаможніших українців.

Такою святковою аналітикою поділилися на сайті Forbes.

У своїх підрахункам витрат святого Миколая на подарунки у виданні обмежилися лише Польщею та Україною, де цей святковий персонаж найбільш популярний.

Аналітики взяли до уваги, що середній подарунок, який отримують 7 мільйонів українських дітей, коштує 20 доларів, а для 6 мільйонів польських дітей Миколаю доведеться витратити по 37 доларів на подарунок. Загальні витрати мали би становити 354 мільйони доларів.

Також читайте Печиво "миколайчики" до Дня святого Миколая

Проаналізувавши показники реальних компаній з виробництва іграшок та солодощів, у виданні оцінили капіталізацію кондитерського заводу святого Миколая в 167 мільйонів доларів, а іграшкового — 289 мільйонів доларів.

Ще у 5 мільйонів доларів оцінили резиденції святого Миколая на Львівщині, Івано-Франківщині, Одещині та у Полтаві.

Таким чином статки святого Миколая було оцінено у 815 мільйонів доларів. Цього би вистачило, щоб потрапити на 10 місце до списку найзаможніших людей України, відповідно до рейтингу Forbes, опублікованого в травні 2021 року.

Нагадаємо, відповідно до цьогорічного рейтингу Forbes, статки олігарха Ріната Ахметова сягнули 7,6 мільярда доларів, що на 2,8 мільярда більше, ніж минулого року. Натомість п'ятий президент Петро Порошенко залишив п'ятірку багатіїв.

Читайте також: