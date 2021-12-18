Святой Николай мог бы попасть в топ-10 украинских богачей — Forbes

Аналитики авторитетного издания оценили "состояние" этого персонажа в 815 миллионов долларов.
В издании Forbes подсчитали, сколько должен потратить святой Николай на подарки детям, и пришли к выводу, что, приняв украинское гражданство, этот праздничный персонаж вошел бы в десятку самых богатых украинцев.
Такой праздничной аналитикой поделились на сайте Forbes.
В своих подсчетах расходов святого Николая на подарки в издании ограничились только Польшей и Украиной, где этот праздничный персонаж наиболее популярен.
Аналитики приняли во внимание, что средний подарок, который получат 7 миллионов украинских детей, стоит 20 долларов, а для 6 миллионов польских детей Николаю придется потратить по 37 долларов на подарок. Общие расходы должны составлять 354 миллиона долларов.
Проанализировав показатели реальных компаний по производству игрушек и сладостей, в издании оценили капитализацию кондитерского завода святого Николая в 167 миллионов долларов, а игрушечного – 289 миллионов долларов.
Еще в 5 миллионов долларов оценили резиденции святого Николая на Львовщине, Ивано-Франковщине, Одесщине и Полтаве.
Таким образом, состояние святого Николая было оценено в 815 миллионов долларов. Этого хватило бы, чтобы попасть на 10 место в списке самых богатых людей Украины, согласно рейтингу Forbes, опубликованному в мае 2021 года.
Напомним, согласно последнему рейтингу Forbes, состояние олигарха Рината Ахметова достигло 7,6 миллиарда долларов, что на 2,8 миллиарда больше, чем в прошлом году. Зато пятый президент Петр Порошенко покинул пятерку богачей.
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