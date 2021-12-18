300 миллионов евро: Украина получила помощь от Всемирного банка

300 миллионов евро: Украина получила помощь от Всемирного банка

Средства предназначены для поддержки реформ, которые критически необходимы для экономического восстановления нашего государства в условиях преодоления пандемии COVID-19.

В субботу, 18 декабря, Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил второй заем в размере 300 миллионов евро для экономического восстановления и развития Украины в условиях преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Всемирного банка.

"В Украине идет медленное и неустойчивое восстановление после потрясения из-за COVID-19. Мы надеемся, что этот заем предоставит необходимую поддержку тем реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению", — заявил по этому поводу региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

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Выделенные средства предназначены на поддержку реформ, которые являются критическими для экономического восстановления и развития страны, а также на укрепление системы соцзащиты для пожилых людей, чтобы смягчить влияние пандемии коронавируса.

Среди направлений использования – демонополизация экономики, укрепление антикоррупционных органов, развитие рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров.

Напомним, ранее исполнительный совет Международного валютного фонда принял решение о предоставлении Украине транша в размере 699 миллионов долларов.

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