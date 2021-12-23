Астрологічний прогноз на 23 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: на шляху до поставленої мети можна і потрібно! – долати сумніви у своїх силах та діях. Фінансові операції обіцяють бути успішними як у сьогохвилинному, так і в перспективному плані.

Символ дня: орел, що ширяє у висоті.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 2.

Колір: синій, сапфіровий

Камені дня: яшма, джеспіліт.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: не можна навантажувати хребет, оскільки це може призвести до серйозних травм. Необхідно також поберегти очі – менше працювати за комп'ютером, читати за слабкого освітленні та й взагалі напружувати зір.

Афоризм дня: "Бачу мету, вірю у себе, не помічаю перешкод".

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і відносини дня: реєструвати шлюб можна тільки тим, хто не має жодних сумнівів у правильності такого кроку.

Містика дня: ворожіння відкриють завісу, що приховує майбутнє.

Табу дня: небезпечно підніматися на велику висоту і дивитися вниз — може закрутитися голова, наслідки чого є непередбачуваними.

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