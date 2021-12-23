Новий COVID-штам "Омікрон" дістався до Венесуели

"Це було неминуче", - висловився венесуельський президент.

У Венесуелі в середу, 22 грудня, зафіксували перші сім випадків захворювання на новий штам COVID-19 "Омікрон".

Про це із посиланням на заяву венесуельського президента Ніколаса Мадуро повідомляє France 24.

Зазначається, що новий варіант коронавірусу виявили у Каракасі та сусідньому штаті Міранда, а також у Ларі. "Це було неминуче", - висловився Мадуро.

За словами очільника країни, захворювання підтвердили у мандрівників, які поверталися до Венесуели з Панами, Домініканської Республіки та Іспанії (через Туреччину).

"Ці перші випадки викликали у нас підвищену тривогу", - заявила міністерка науки та технологій Габріела Хіменес, додавши, що у Венесуелі посилять заходи профілактики та біобезпеки.

За даними уряду, від COVID-19 вакцинувалися 87% населення Венесуели. Водночас дані Панамериканської організації охорони здоров'я (ПАОЗ) свідчать про те, що два щеплення отримали лише близько 36% жителів держави.

Раніше про виявлення "Омікрона" повідомляли в низці країн Латинської Америки, зокрема в Аргентині, Бразилії, Чилі, Колумбії, Мексиці та Панамі.

Нагадаємо, що випадки захворювання на новий штам COVID-19 "Омікрон" станом на вівторок, 21 грудня, підтверждені на території 106 країн світу.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.