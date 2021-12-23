Новый COVID-штамм "Омикрон" добрался до Венесуэлы

"Это было неизбежно", – высказался венесуэльский президент.

В Венесуэле в среду, 22 декабря, зафиксировали первые семь случаев заболевания новым штаммом COVID-19 "Омикрон".

Об этом со ссылкой на заявление венесуэльского президента Николаса Мадуро сообщает France 24.

Отмечается, что новый вариант коронавируса был обнаружен в Каракасе и соседнем штате Миранда, а также в Ларе. "Это было неизбежно", — высказался Мадуро.

По словам главы государства, заболевание подтвердили у путешественников, которые возвращались в Венесуэлу из Панамы, Доминиканской Республики и Испании (через Турцию).

"Эти первые случаи вызвали у нас повышенную тревогу", — заявила министр науки и технологий Габриэла Хименес, добавив, что в Венесуэле усилят меры по профилактике и биобезопасности.

По данным правительства, от COVID-19 вакцинировались 87% населения Венесуэлы. В то же время данные Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) свидетельствуют о том, что две прививки получили только около 36% жителей государства.

Ранее об обнаружении "Омикрона" сообщали в ряде стран Латинской Америки, в том числе в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексике и Панаме.

Напомним, что случаи заболевания новым штаммом COVID-19 "Омикрон" по состоянию на вторник, 21 декабря, подтверждены на территории 106 стран мира.

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