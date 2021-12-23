Бывшая Хлывнюка в леопардовом бикини показала идеальную фигуру

Модель отдыхает на Мальдивах.

Супермодель Наталья Гоций соскучилась по солнцу и улетела из заснеженного Киева в теплые края.

Так, бывшая любимая лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка отдыхает на Мальдивах. В своем Instagram блогерша опубликовала несколько пляжных кадров. На фото Гоций позировала на фоне океана в леопардовом купальнике. Звезда ошеломила идеальной фигурой. Оно и не удивительно, поскольку модель активно занимается спортом и следит за питанием.

Наталья Гоций / instagram.com/nataliiagotsii

Пользователи оценили фигуру модели в комментариях: "Ах, как хороша! Загадаю себе на Новый год такое тело", "Ну это вообще огонь! Хочу тоже такой быть", "Мотивация", "Какая вы секси, вау".

Напомним, недавно Гоций призналась, что крутила роман с Хлывнюком. Вскоре модель рассказала, что пара не разошлась, а поставила отношения на паузу. Наталья не исключает, что они с Андреем еще могут дать второй шанс своей любви.

В ноябре группа представила эмоциональное видео на трек "Імперії впадуть", где Наталья и Андрей слились в страстном поцелуе в душе.

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