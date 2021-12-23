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Колишня Хливнюка у леопардовому бікіні показала ідеальну фігуру

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Колишня Хливнюка у леопардовому бікіні показала ідеальну фігуру

Наталія Гоцій / instagram.com/nataliiagotsii

Модель відпочиває на Мальдівах.

Супермодель Наталія Гоцій засумувала за сонцем і гайнула із засніженого Києва до теплих країв.

Так, колишня кохана лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка відпочиває на Мальдівах. У своєму Instagram блогерка опублікувала декілька пляжних кадрів. На фото Гоцій позувала на тлі океану у леопардовому купальнику. Зірка приголомшила ідеальною фігурою. Воно й не дивно, оскільки, модель активно займається спортом та слідкує за харчуванням.

Наталія Гоцій / © instagram.com/nataliiagotsii
Наталія Гоцій / instagram.com/nataliiagotsii

Юзери оцінили фігуру моделі у коментарях: "Ах, яка хороша! Загадаю собі на Новий рік таке тіло", "Ну це взагалі вогонь! Хочу теж такою бути", "Мотивація", "Яка ви сексі, вау".

Нагадаємо, не так давно Гоцій зізналася, що крутила роман із Хливнюком. Невдовзі модель розповіла, що пара не розійшлася, а поставила стосунки на паузу. Наталія не виключає, що вони з Андрієм ще можуть дати другий шанс своєму коханню.

У листопаді гурт представив емоційне відео на трек "Імперії впадуть", де Наталія та Андрій злилися у пристрасному поцілунку в душі.

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