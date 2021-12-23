Астрологический прогноз на 23 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: на пути к поставленной цели можно – и нужно! – преодолевать сомнения в собственных силах и действиях. Финансовые операции обещают быть успешными как в сиюминутном, так и в перспективном плане.
Символ дня: орел, парящий в вышине.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 2.
Цвет дня: синий, сапфировый
Камни дня: яшма, джеспилит.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: нельзя нагружать позвоночник, поскольку это чревато серьезными травмами. Необходимо также поберечь глаза – меньше работать за компьютером, читать при слабом освещении, да и вообще напрягать зрение.
Афоризм дня: "Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий".
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: регистрировать брак можно только тем, у кого нет ни малейших сомнений в правильности такого шага.
Мистика дня: гадания приоткроют завесу, скрывающую будущее.
Табу дня: опасно взбираться на большую высоту и смотреть вниз – может закружиться голова, последствия чего непредсказуемы.
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