Помер актор із серіалу "Шерлок Голмс і доктор Ватсон" Володимир Татосов

Артисту було 95 років.

Помер відомий радянський та російський актор, який знімався у серіалі "Шерлок Голмс і доктор Ватсон", Володимир Татосов.

Про смерть артиста розповіла його подруга та колега Олена Драпенко. Причиною смерті актора стало онкологічне захворювання, на яке він хворів останні декілька років. Окрім того, Татосов в лікарні заразився коронавірусом.

Володимир Татосов / kino-teatr.ru

"Ми перевели його до іншої лікарні, де лікують його основне захворювання, але там заразили коронавірусом. Помер він через ці дві дивні хвороби", - розповіла його колега, пише Starhit.

Зазначимо, Володимир Татосов відомий актор. За своє життя він знявся у понад 100 радянських фільмах та серіалах таких як, "Шосте липня", "Крах інженера Гаріна", "Крах операції "Терор", "Гобсек", "Агент національної безпеки", "Бандитський Петербург", "Убивча сила", "Шерлок Голмс і доктор Ватсон: Двадцяте століття починається".

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