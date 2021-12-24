Умер актер из сериала "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" Владимир Татосов

Артисту было 95 лет.

Умер известный советский и русский актер, который снимался в сериале "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" Владимир Татосов.

О смерти артиста рассказала его подруга и коллега Елена Драпенко. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание, которым он болел последние несколько лет. Кроме того, Татосов в больнице заразился коронавирусом.

Владимир Татосов / kino-teatr.ru

"Мы перевели его в другую больницу, где лечат его основное заболевание, но там заразили коронавирусом. Умер он из-за этих двух странных болезней", — рассказала его коллега, пишет Starhit.

Отметим, Владимир Татосов – известный актер. За свою жизнь он снялся в более чем 100 советских фильмах и сериалах таких как, "Шестое июля", "Крах инженера Гарина", "Крах операции "Террор", "Гобсек", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается".

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