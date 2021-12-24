“Таємничі манускрипти": як у Москві спотворювали історію української церкви

Команда авторів фільму об’їздила сім країн, занурилась в архіви і віднайшла неймовірні факти.

У п’ятницю, 24 грудня, на каналі "1+1" відбудеться прем'єра документального фільму-розслідування "Таємничі манускрипти", який виходить у межах циклу "Україна - повернення своєї історії". Його автор Акім Галімов та команда науковців розкривають фальсифікації, які століттями створювала Росія в історії української церкви.

Про те, навіщо Москва нівелювала історію України і які неймовірні документи віднайшли автори стрічки, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Щоб розкрити обман, який спотворив історію України, команда авторів фільму "Таємничі манускрипти" об’їздила сім країн, занурилась в архіви. І віднайшла неймовірні факти, які пояснюють, чому наш північно-східний сусід намагається підібгати під себе українську церкву.

Уже в наш час було віднайдено невеличкий стародавній манускрипт, який відчитав один із найкращих фахівців із давньогрецьких текстів Агамемнон Целікас, - оригінал угоди, за якою Константинополь у 17-му столітті передав Київську митрополію Москві.

“Росіяни завжди казали, що Київська митрополія була передана навічно, тобто в них є беззаперечне право на цю територію, на цю церкву. І коли ми знайшли документ, то побачили там зовсім інше, не те, що говорили росіяни. Там взагалі на 180 градусів інші факти та інша історія”, - розповів автор фільму Акім Галімов.

Про те, наскільки важливо відновити історію церкви і повернути собі духовну незалежність, розуміли в Українській народній республіці. Саме тому уряд УНР надіслав свого часу місію до Стамбула, яку одразу почали переслідувати більшовицькі агенти.

“Від виконання цього завдання в той момент дійсно залежала історія нашої держави. І ми якраз розкажемо, що то була за місія", - пообіцяв автор фільму.

Окрім цього, з фільму стане зрозумілим, чому Москва руйнувала українські церкви та чому знищення більшовиками Богоявленського храму у Києві і знесення окупантами пам’ятника Сагайдачному у Криму в 2014-му – це ланцюжок одних і тих же намірів. А також про те, яку 300-літню таємницю відкрив Томос, наданий тепер незалежній Православній церкві України.

На каналі "1+1" прем'єра - документальний фільм-розслідування "Таємничі манускрипти"

Фільм "Таємничі манускрипти " дивіться у п’ятницю, 24 грудня, об 23:10 на каналі 1+1.

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