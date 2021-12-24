“Таємничі манускрипти": как в Москве искажали историю украинской церкви

Команда авторов фильма объездила семь стран, погрузилась в архивы и нашла невероятные факты.

В пятницу, 24 декабря, на канале "1+1" состоится премьера документального фильма-расследования "Таємничі манускрипти", выходящего в рамках цикла "Украина — возвращение своей истории". Его автор Аким Галимов и команда ученых раскрывают фальсификации, которые столетиями создавала Россия в истории украинской церкви.

О том, зачем Москва нивелировала историю Украины и какие невероятные документы нашли авторы фильма, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Чтобы раскрыть обман, исказивший историю Украины, команда авторов фильма “Таємничі манускрипти" объездила семь стран, погрузилась в архивы. И нашла невероятные факты, объясняющие, почему наш северо-восточный сосед пытается поджать под себя украинскую церковь.

Уже в наше время был найден небольшой древний манускрипт, который был отчитан одним из лучших специалистов по древнегреческим текстам Агамемноном Целикасом, — оригинал соглашения, согласно которому Константинополь в 17 веке передал Киевскую митрополию Москве.

"Россияне всегда говорили, что Киевская митрополия была передана навечно, то есть у них есть безоговорочное право на эту территорию, на эту церковь. И когда мы нашли документ, то увидели там совсем другое, не то, что говорили россияне. Там вообще на 180 градусов другие факты и другая история”, – рассказал автор фильма Аким Галимов.

О том, как важно восстановить историю церкви и вернуть себе духовную независимость, понимали в Украинской народной республике. Поэтому правительство УНР направило в свое время миссию в Стамбул, которую сразу начали преследовать большевистские агенты.

“От выполнения этой задачи в тот момент действительно зависела история нашего государства. И мы как раз расскажем, что это была за миссия", - пообещал автор фильма.

Кроме этого, из фильма станет понятно, почему Москва разрушала украинские церкви и почему уничтожение большевиками Богоявленского храма в Киеве и снос оккупантами памятника Сагайдачному в Крыму в 2014-м – это цепочка одних и тех же намерений. А также о том, какую 300-летнюю тайну открыл Томос, предоставленный теперь независимой Православной церкви Украины.

На канале "1+1" премьера - документальный фильм-расследование "Таинственные манускрипты"

Фильм "Таинственные манускрипты" смотрите в пятницу, 24 декабря, в 23:10 на канале 1+1.

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