Рождественский онлайн-маршрут: Санта-Клаус пролетел над Украиной

Из-за пандемии сказочный волшебник надел защитную маску на лицо.

В пятницу, 24 декабря, сказочный Санта-Клаус летает вокруг планеты и разносит детям подарки. В 21:11 он посетил и Украину.

Маршрут по Украине составил четыре минуты — залетел из Турции через Черное море в оккупированный Крым, дальше — Кривой Рог, Александрия, Смела, Канев, Киев, а затем развернул на Чернигов и улетел в Россию. Правда, карта у Санты недекоммунизированная, ведь там встречаются Кировоград (ныне Кропивницкий) и другие старые названия.

Санта-Клаус летает над планетой в волшебных красных санях, запряженных 9 оленями. У волшебника на санях – мешок с подарками, а на лице у него – защитная маска из-за пандемии COVID-19.

За полсуток полета Санта-Клаус уже раздал 2,7 миллиона подарков.

За перемещением Санта-Клауса можно следить с помощью специального сайта Flightradar24. Бортовой номер санок Хо-хо-хо.

А вот в США полет Санты отслеживает целое командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Работники этой организации говорят, что локацию узнают из сигнала красного носа оленя Рудольфа, который передается на спутник. Тем временем сотни волонтеров принимают звонки от ребятишек, желающих узнать, где сейчас находится Санта и когда наконец развезет подарки.

noradsanta.org

noradsanta.org

noradsanta.org

noradsanta.org

noradsanta.org

noradsanta.org

noradsanta.org

noradsanta.org

noradsanta.org

noradsanta.org

Дети из стран Азии и Ближнего Востока уже получили подарки от Санта-Клауса | Новости мира

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