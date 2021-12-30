Разговор Байдена с Путиным запланирован на 22:30: детали

В Кремле объяснили, зачем нужны переговоры перед запланированными на 10 января консультациями Москвы и Вашингтона.

Телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным начнется сегодня, 30 декабря, в 23:30 мск (22:30 по Киеву).

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

"Это будет продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС (видеоконференц-связи 7 декабря — Ред.), и плюс к этому — обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут проходить", — сообщил Песков.

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Спикер Путина объяснил, в чем необходимость переговоров президентов перед намеченными на 10 января консультациями Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности: "Потому что это очень сложная субстанция, те вопросы, которые на повестке дня".

По словам Пескова, переговоры ведутся единственной целью — "достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга".

Также он рассказал, почему для разговора выбрали такое время.

"Время вполне нормальное с учетом разницы, поэтому здесь нет никаких проблем. Вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что зачастую в это время президент РФ еще активно работает", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в Кремле заявили, что именно российская сторона инициировала переговоры Джо Байдена и Владимира Путина.

Также сообщалось, что ЕС хочет принять участие в переговорах между США и Россией по Украине.

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