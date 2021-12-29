Джо Байден после разговора с Путиным переговорит с Зеленским

Белый дом находится почти на ежедневном контакте с украинской стороной.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в скором времени проведут новый разговор.
Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на чиновника Совета по национальной безопасности США.
По его данным, сейчас точной даты переговоров Байдена и Зеленского еще нет, но он пообещал поделиться более точными планами по дате звонка в ближайшее время. Американский чиновник уточнил, что Белый дом находится почти на ежедневном контакте с украинской стороной.
“Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются”, — сказал чиновник.
Напомним, что президент США Джо Байден в четверг, 30 декабря, проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Они обсудят ряд тем, в частности и так называемый проект "гарантий безопасности" РФ и украинский вопрос.
Так, источники в Белом доме сообщают, что Байден в ходе предстоящего разговора предупредит российского коллегу о санкциях и укреплении стран НАТО в случае широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В целом же ожидается, что США и Россия проведут три раунда переговоров в январе — речь пойдет о послаблении военного присутствия РФ на украинской границе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил предстоящие переговоры США и России с президентом Украины Владимиром Зеленским 29 декабря. Украинская и американская стороны обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и будущие дипломатические отношения с Россией.
После этого, как сообщили в МИД Германии, Энтони Блинкен по телефону обсудил с главами МИД Франции, ФРГ и Великобритании координацию по ситуации вокруг Украины и ответ в случае полномасштабной агрессии РФ против Украины.
Как известно, ранее российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
Москва требует от США юридических гарантий, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".
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