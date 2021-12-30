Сына рекордсмена НХЛ пытались угнать: детали инцидента

Предотвратила трагедию супружеская пара.

Сын двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной Канады Патрика Марло чуть ли не стал жертвой похищения.

Об инциденте написала в своем Twitter жена хоккеиста.

По словам Марло, неизвестная женщина шла за Броуди, начала задавать ему вопросы, а затем попыталась заставить его уйти вместе с ней и ее партнером, но в ситуацию вмешалась отдыхавшая неподалеку пара.

Ваша son была почти kidnapped tonight. И я нуждаюсь в том, что Headlam родом из Louisiana, мама Jessica и невеста была закреплена Brody из кучу, который был ежедневно. Brody had gone down к месту террасы к схватке его sunglasses he had forgot.

1/ — Christina Marleau (@c_marleau) December 29, 2021

"Нашего сына сегодня чуть не похитили. И мне нужно поблагодарить семью Хэдлам из Луизианы, они спасли Броуди от следующей за ним пары. Броуди спустился в бассейн отеля, чтобы забрать свои солнцезащитные очки, которые он забыл.

Когда Броуди позвонил по телефону, мы бросились к нему. Когда я увидела в баре женщину, пытавшуюся схватить его, я сообщила, что мы вызвали полицию, охрана гостиницы наблюдает за ней, и она должна уйти», – написала она.

42-летний Марло рекордсмен НХЛ по количеству матчей –908.

В текущем сезоне на его счету 20 (9+11) очков в 16 играх сезона.

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