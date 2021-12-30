Сина рекордсмена НХЛ намагалися викрасти: деталі інциденту

Врятувала дитя від трагедії подружня пара.

Син дворазового олімпійського чемпіона у складі збірної Канади Патріка Марло мало не став жертвою викрадення.

Про інцидент написала у своєму Twitter дружина хокеїста.

За словами Марло, невідома жінка йшла за Броуді, почала ставити йому запитання, а потім спробувала змусити його піти разом з нею та її партнером, але в ситуацію втрутилася пара, що відпочивала неподалік.

Our son was almost kidnapped tonight. And I need to thank the Headlam family from Louisiana, the mom Jessica and dad saved Brody from a couple who was following him. Brody had gone down to the hotel pool to grab his sunglasses he had forgot.

1/ — Christina Marleau (@c_marleau) December 29, 2021

"Нашого сина сьогодні мало не викрали. І мені потрібно подякувати сім'ї Хедлам із Луїзіани, вони врятували Броуді від пари, яка йшла за ним. Броуді спустився до басейну готелю, щоб забрати свої сонцезахисні окуляри, які він забув.

Коли Броуді зателефонував, ми кинулися до нього. Коли я побачила в барі жінку, яка намагалася схопити його, я повідомила, що ми викликали поліцію, охорона готелю спостерігає за нею, і вона повинна піти", – написала вона.

42-річний Марло рекордсмен НХЛ за кількістю матчів - 908.

У поточному сезоні на його рахунку 20 (9+11) очок у 16 іграх сезону.

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