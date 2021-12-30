Від 1 січня українським чиновникам підвищать зарплати: наскільки і коли

Від 1 січня українським чиновникам підвищать зарплати: наскільки і коли

Зарплати можуть зрости відповідно до підвищення прожиткового мінімуму.

2022 року посадові оклади працівників державних органів можуть зрости на 9,2-9,3%. Відповідний проєкт оприлюднило Національне агентство України з питань державної служби для обговорення.

Про це йдеться у проєкті на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

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Відповідно до проєкту постанови, мінімальний розмір посадового окладу чиновників не може бути меншим за два розміри прожиткового мінімуму (прожитковий мінімум від 1 січня 2022 року становить 2481 гривню) для працездатних осіб. Тому спеціаліст державного органу отримуватиме не менше 4 962 гривень на місяць (зараз – 4 540 гривень).

Таким чином, зарплати керівників апарату Верховної ради, Секретаріату Кабінету міністрів, Офісу президента, апарату Ради національної безпеки та оборони України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Конституційного суду, Офісу генерального прокурора, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення затверджено на рівні 41 300 гривень.

Очільникам міністерств, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом встановлено на рівні 36 700 гривень.

Зауважимо, остаточне рішення ще не ухвалене, проєкт постанови розміщений для обговорення.

Як повідомляли раніше, у 2022 році на українців чекають зміни в економічному житті. Ціни на деякі продукти можуть підскочити, а ще очікуються зміни у грошових надходженнях громадян. Про те, які нові витрати чекають кожного українця в перший день наступного року і в кого гаманці потовщають - читайте на ТСН.ua.

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