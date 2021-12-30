ВАКС заарештував німецьку стайню екснардепа-втікача Онищенка

Стайні розташовані в Герцлаку, Нижній Саксонії.

Вищий антикорупційний суд заарештував стайню в Німеччині, пов’язану з екснародним депутатом Олександром Онищенком.

Про це повідомляє Суспільне.

Як зазначено в ухвалі суду, арешт накладено на корпоративні права компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH у розмірі частки 11% її статутного капіталу, що належить компанії Онищенка Ostexpert Limited.

Також заарештували майно компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, у тому числі 16 земельних ділянок, головну стайню зі складом кінського спорядження, офіс скотаря, пральню, кухню, два офісні приміщення, стайню для молодняку коней.

Стайні розташовані в Герцлаку, Нижній Саксонії.

Нагадаємо:

У травні 2020 року у Німеччині судді Вищого земельного суду Ольденбурга відмовили в екстрадиції до України підозрюваного в створенні корупційних схем колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

до України підозрюваного в створенні корупційних схем колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка. Тим часом 13 травня Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розпочав розгляд по суті "газової справи", де згадується Олександр Онищенко. В Україні ексдепутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".

Кохані жінки волелюбного українського олігарха Олександра Онищенка

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