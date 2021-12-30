ВАКС арестовал немецкую конюшню беглого экс-нардепа Онищенко

Конюшни расположены в Герцлаке, в Нижней Саксонии.

Высший антикоррупционный суд арестовал конюшню в Германии, связанную с бывшим народным депутатом Александром Онищенко.

Об этом сообщает Суспільне.

Как указано в решении суда, арест наложен на корпоративные права компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере доли 11% ее уставного капитала, принадлежащего Онищенко Ostexpert Limited.

Также арестовали имущество компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, в том числе 16 земельных участков, главную конюшню с составом конского снаряжения, офис скотовода, прачечную, кухню, два офисных помещения, конюшню для молодняка лошадей.

Конюшни расположены в Герцлаке, в Нижней Саксонии.

Напомним:

В мае 2020 года в Германии судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Тем временем 13 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начал рассмотрение по сути "газового дела", где упоминается Александр Онищенко. В Украине экс-депутата подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

Любимые женщины свободолюбивого украинского олигарха Александра Онищенко

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