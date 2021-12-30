"Полуголое платье" спутницы экс-замминистра образования продали на аукционе: кто приобрел и зачем

Средства направят на благотворительность.

Платье спутницы экземпляра министра образования и науки Кристины Тышкун, вызвавшей фурор, продали на аукционе за 1 тысячу долларов. Деньги пойдут на благотворительность.

Об этом сообщил организатор аукциона Артем Никифоров.

"Аукцион завершен. Победитель – Евгений Лосовский со ставкой в 1000 долл. (27224 грн). Евгений согласился направить средства Херсонской клинической больнице им. Е.Е. Карабелеша. От себя добавляю 10 000 грн. Дело в том, что в этом году коллектив врачей указанной больницы спас мою бабушку, которой 80 лет и которая переболела ковидом", — сообщил ведущий.

Платье продавали во время эфира на однои из телеканалов.

"Платье заряжено на всеобщую узнаваемость и охи-ахи", — говорилось в описании лота.

Напомним, 24 декабря заместитель Игорь Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовский городской совет. Фурор вызвал откровенный наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним.

28 декабря Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука по его заявлению.

Экс-жена Игоря Гарбарука, сексолог и гештальт-психотерапевт Анастасия Матюшевская не желает комментировать скандал, в который попал ее бывший из-за откровенного платья его спутницы.

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