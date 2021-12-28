Теперь прикрыли все, что можно: после скандала с полуголым платьем в горсовете Львова женщины пересмотрели дресскод (фото)

Судя по последним фото из горсовета Львова, женщины оделись в гольфы и штаны.

Во Львове городской совет стал частью скандала из-за откровенного платья юриста из Киева Кристини Тышкун, которая сопровождала заместителя министра образования и науки и имело неосторожность выложить свои фотографии соцсети. Из-за одежды, которая не соответствовала официальной встрече, 27-летнюю владелицу платья захейтили украинцы, а после этого на официальных встречах в мэрии Львова женщины стали своими нарядами больше напоминать мужчин.

Так, на одной из последних встреч, в которой принимал участие мэр Львова Андрей Садовый, единственная женщина на фото была одета в деловой костюм, а из открытых зон — только руки и шея.

Сами же женщины стали шутить, что скромной одеждой нарушают "заведенный" дресскод в горсовете Львова.

"Оделись не по дресс-коду. Обсудили развитие местного самоуправления, образования, территориальную оборону и планы на 2022 год", — написала нардеп Галина Васильченко после визита в горсовет и фото с Андреем Садовым.

Пользователи Сети, видя одетых женщин на официальных фото, не сдержались, чтобы не поиронизировать:

Что-то очень скромно для представителей из столицы как-то не по-настоящему…

Все классно с виду. В общем, это — не смешно, я по отношению к той мадам, потому что это грустно, а люди за образование отвечают.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый встретился с заместителем министра образования Игорем Гарбаруком. Эта встреча могла бы и никого не заинтересовать, если бы не провокационные фото спутницы Гарбарука.

Официальный сайт Львовского городского совета опубликовал фотографии встречи без Кристины Тишкун. И если бы не сама Кристина, о ее присутствии на встрече в откровенном образе, возможно, никто бы не узнал.

После скандала с платьем помошницы замминистра уволился.

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