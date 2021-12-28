Тепер прикрили все, що можна: після скандалу з напівголою сукнею у міськраді Львова жінки переглянули дрескод (фото)

Судячи з останніх фото з міськради Львова, жінки вдяглися в гольфи і штани.
У Львові міська рада стала частиною скандалу через відверту сукню юристки з Києва Христини Тишкун, яка супроводжувала заступника міністра освіти й науки й мала необережність викласти свої світлини із зустрічіу соцмережі. Через одяг, який не відповідав офіційній зустрічі, власницю сукні захейтили українці, а на офіційних зустрічах у мерії Львова після цього випадку жінки стали своїми нарядами більше нагадувати чоловіків.
Так, на одній з останніх зустрічей, у якій брав участь міський голова Львова Андрій Садовий, єдина жінка на фото була вдягнена у діловий костюм, а з відкритих зон - лише руки та шия.
Самі ж жінки стали жартувати, що скромним одягом порушують "заведений" дрескод у міськраді Львова.
"Одягнулися не за дрескодом. Обговорили розвиток місцевого самоврядування, освіти, територіальну оборону і плани на 2022", - написала нардепка Галина Васильченко після візиту до міськради і фото з Андрієм Садовим.
Користувачі Мережі, бачачи одягнутих жінок на офіційних фото не стрималися, щоб не поіронізувати:
- Щось дуже скромно для представників із столиці якось не по-теперішньому…
- Так, серйозно сприймати фото з Садовим ще важко.
- Все класно на вигляд. А загалом, це - не смішно, я стосовно тої мадам, бо це сумно, а люди за освіту відповідають.
Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий зустрівся із заступником міністра освіти Ігорем Гарбаруком. Ця зустріч могла б і нікого не зацікавити, якби не провокативні фото супутниці Гарбарука.
Офіційний сайт Львівської міської ради опублікував світлини зустрічі без Христини Тишкун. І якби не сама Христина, про її присутність на зустрічі у відвертому образі, можливо, ніхто б і не дізнався.
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