Командир боевиков "ЛНР" потерялся в местности и пришел к украинским военным

Боевик сбился с ориентира и вышел на украинские позиции.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении командиру боевиков так называемой "ЛНР", руководившему обстрелом украинских позиций. Его задержали военнослужащие ООС, когда он пытался пересечь линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как отмечают в пресс-службе СБУ, командир боевиков потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Он был одет в военную форму русского образца. В ходе досудебного расследования было установлено, что с полученным оказался командир вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных.

По данным следствия, в феврале 2020 г. злоумышленник получил гражданство РФ.

"Сейчас следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 УКУ. Речь идет об участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечение к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины", — отметили в СБУ.

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