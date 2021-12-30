Командир бойовиків "ЛНР" загубився у місцевості і прийшов до українських військових

Бойовик збився з орієнтира і сам вийшов на українські позиції.

Служба безпеки України повідомила про підозру командиру бойовиків так званої "ЛНР", який керував обстрілом українських позицій. Його затримали військовослужбовці ООС, коли він намагався перетнути лінії розмежування.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Також читайте Бойовики на Донбасі порушують "тишу": один військовий отримав поранення

Як зазначають у пресслужбі СБУ, командир бойовиків втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Він був одягнений у війський однострій російського зразка. Під час досудового розслідування встановили, що затриманим виявився командир ворожого мотострілецького підрозділу. Під його керівництвом бойовики угруповання брали участь в обстрілах позицій українських військових.

За даними слідства, у лютому 2020 року зловмисник отримав громадянство РФ.

"Наразі слідчі СБУ підозрюють затриманого у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 ККУ. Йдеться про участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України", - зазначили в СБУ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.