Одягла сукню-сітку: Дуа Ліпа відвідала вечірку на Сент-Барті

Ми вже розповідали вам про найвідвертіші зіркові виходи року, що минає.

26-річна Дуа Ліпа вирішила доповнити наш топ відвертих зіркових суконь і прийшла вчора на вечірку LuisaViaRoma for Unicef в Eden Rock на острові Сен-Барт у напівпрозорій зеленій сукні-сітці від Stella McCartney, під якою виднілася зелена спідня білизна.

Свій аутфіт Ліпа доповнила босоніжками на підборах, манікюром у зелених відтінках, кількома каблучками на пальцях, зокрема і каблучкою із зеленим метеликом. Також Ліпа одягла рожеві пластикові сережки та розпустила довге чорне волосся, а макіяж на обличчі зробила з акцентом на очі та губи.

Дуа Ліпа / Getty Images

На цій самій вечірці була присутня модель Фріда Аасен, компанію на заході Фріді склав її наречений Томі Чіабра, він виступав співорганізатором події.

Фріда Аасен / Getty Images

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