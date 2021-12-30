У Херсоні перекриють рух транспорту у новорічну ніч: де не проїхати

У місті відбудуться святкові заходи.
У Херсоні в ніч з 31 грудня на 1 січня тимчасово перекриють рух автомобілів (крім руху міського електричного транспорту) у зв’язку зі святкуванням Нового року.
Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.
Зокрема, рух перекриватимуть по вул. Перекопській (від пров. Військового до вул. Дружби) та по вул. Пестеля (від 295-ї Херсонської стрілецької дивізії до ККЗ "Ювілейний") від 20:00 31 грудня до 04:00 1 січня.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Колихаєв.
Тим часом синоптики дали новорічний прогноз погоди. Так, 31 грудня вночі у північних та центральних областях очікується невеликий сніг (на півдні та сході без істотних опадів), у західних областях, вдень в Україні невеликий сніг з дощем, місцями ожеледь. Температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°, у західних областях та в Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.
1 січня у західних та південно-західних областях мокрий сніг та дощ, температура вночі та вдень 0-5° тепла, на решті території сніг, мокрий сніг, на півдні вдень з дощем, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.
Читайте також: