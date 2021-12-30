У Херсоні перекриють рух транспорту у новорічну ніч: де не проїхати

У Херсоні перекриють рух транспорту у новорічну ніч: де не проїхати

У місті відбудуться святкові заходи.

У Херсоні в ніч з 31 грудня на 1 січня тимчасово перекриють рух автомобілів (крім руху міського електричного транспорту) у зв’язку зі святкуванням Нового року.

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

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Зокрема, рух перекриватимуть по вул. Перекопській (від пров. Військового до вул. Дружби) та по вул. Пестеля (від 295-ї Херсонської стрілецької дивізії до ККЗ "Ювілейний") від 20:00 31 грудня до 04:00 1 січня.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Колихаєв.

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Тим часом синоптики дали новорічний прогноз погоди. Так, 31 грудня вночі у північних та центральних областях очікується невеликий сніг (на півдні та сході без істотних опадів), у західних областях, вдень в Україні невеликий сніг з дощем, місцями ожеледь. Температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°, у західних областях та в Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

1 січня у західних та південно-західних областях мокрий сніг та дощ, температура вночі та вдень 0-5° тепла, на решті території сніг, мокрий сніг, на півдні вдень з дощем, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

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