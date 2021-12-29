Дорогий Новий рік: скільки витратять на святкування у різних містах України

Дорогий Новий рік: скільки витратять на святкування у різних містах України

Судячи з кошторисів свят, з найбільшим розмахом зустрічати 2022 рік будуть у Дніпрі.

Активісти руху “Чесно” порахували, скільки українські міста витратили на святкування Нового року. Найбільше грошей пішло у Дніпрі - на святкові прикраси, ялинку і подарунки із бюджету міста виклали 62 мільйони гривень. Найменше бюджетних грошей потратили у Тернополі - всього 200 тисяч гривень.

Про те, на чому економлять і як зловживають чиновники на святкових заходах, йдеться 29 грудня в сюжеті ТСН.19:30.

У Тернополі вдалося зекономити на цьогорічних новорічних святкуваннях, оскільки ялинку тут придбали ще кілька років тому, прикраси для неї — тільки обновили. Загалом із міського бюджету витратили 200 тисяч гривень, а всі інші витрати взяли на себе спонсори. Зокрема, близько 3 тисяч гривень пішло на оформлення казкової резиденції святого Миколая.

Тепер на головній площі Тернополя є не лише багаторазова ялинка, але й велика ковзанка, святкові ятки з наїдками та каруселі.

Трохи більше потратили у Львові — 250 тисяч гривень з бюджету плюс спонсорська допомога. Зокрема, 17-метрову новорічну ялинку подарував Василь Іванович Козленко, який отримав за це відзнаку з рук мера.

Двісті з лишком тисяч гривень витратили на ялинку у Полтаві. Тут вона теж буде багаторазова.

У 400 тисяч гривень обійшлося свято в Івано-Франківську, де урочисте запалення вогнів на ялинці відбулося ще 3 грудня.

За підрахунками аналітиків руху “Чесно”, серед міст, де на новорічні свята витратили найбільше бюджетних грошей – Запоріжжя та Одеса. Київ – міцний середняк. Дніпро та Харків інформації про витрати не надали.

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У Києві на п’ять новорічних локацій пішло 5 мільйонів бюджетних гривень. Завдяки спонсорам цю суму вдалося збільшити у кілька разів. Лише облаштування головної ялинки країни на Софійській площі коштувало майже 30 мільйонів гривень.

Одна новорічна локація у Києві стала приводом для відкриття кримінального провадження. Минулого тижня поліція і прокуратура почали розслідування, щоб з’ясувати, як і чому на головному залізничному вокзалі з’явилась ялинка вартістю аж 5 мільйонів гривень.

У Житомирі за 1,5 мільйона гривень прикрашають живу ялинку в центрі міста. Гроші зазвичай витрачають лише на святкове освітлення.

В Одесі продовжують освоювати виділені з бюджету 12 мільйонів гривень. На Думській площі — все ще збирають сцену. На ялинку та ілюмінацію тут витратили 2,5 мільйони гривень. Стільки ж вклали у ремонтні роботи. А ще закупили сімдесят п’ять тисяч подарунків для дітей.

Абсолютним рекордсменом із новорічних витрат стало місто Дніпро. На запит ТСН у міській владі відповіли, що їх досі рахують. Загалом на гірлянди, прикраси та освітлення виділено 62,5 млн грн. Майже 13 мільйонів коштуватиме новорічна ялинка. Пів мільйона гривень піде на подарунки дітям загиблим на війні воїнів.

У перерахунку на кількість населення, найбільше витрат на новорічні свята у Вінниці — на одного мешканця міста припадає 18 гривень. Це досить багато, адже у Тернополі, скажімо, витратили всього 88 копійок. Але найменше новорічні свята коштуватимуть мешканцям Львова – всього 31 копійку.

Скільки коштує прикрасити місто до Нового року та з чиєї кишені ідуть ці гроші | Новини України

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