Новий рік 2022: у чому варто зустрічати прийдешнє свято

Безпрограшним варіантом будуть блискітки.
У п'ятницю - Новий рік, і саме час обирати, у чому його зустріти.
У блискітках, золоті-сріблі, блакитних, білих чи зелених тонах - що одягнути, аби одразу отримати прихильність не тільки оточення, а і символу року Водяного Тигра? Журналістка переміряла увесь святковий асортимент і в ТРЦ, і торгових рядах, і в дизайнерських бутиках – і уже знайшла вбрання, яке посприяє щасливому 2022, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 27 грудня.
То що ж врешті одягнути новорічної ночі, аби відчувати себе найбільшою модницею, а Новий рік вдався?
Тим, хто від суконь втомився, як альтернативу пропонують костюми.
Експерти радять відмовитись на новорічну ніч і від неонових, яскравих кольорів та анімалістичних принтів, за винятком символу року – тигра.
Безпрограшним варіантом будуть блискітки. Тих, кому замало звичайних блискіток, можна здивувати дизайнерськими. Усі сукні та костюми зроблені зі спеціальної прозорої сітки з камінням. Для тих, кому мало лише каміння – є варіанти з пір’ям.
Запевняють - головне не боятися експериментувати. А ще радять не забувати, що на прийдешній рік варто налаштовуватися не лише одягом, а і святковим настроєм.
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