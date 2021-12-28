Новий рік 2022: у чому варто зустрічати прийдешнє свято

Новий рік 2022: у чому варто зустрічати прийдешнє свято

Безпрограшним варіантом будуть блискітки.

У п'ятницю - Новий рік, і саме час обирати, у чому його зустріти.

У блискітках, золоті-сріблі, блакитних, білих чи зелених тонах - що одягнути, аби одразу отримати прихильність не тільки оточення, а і символу року Водяного Тигра? Журналістка переміряла увесь святковий асортимент і в ТРЦ, і торгових рядах, і в дизайнерських бутиках – і уже знайшла вбрання, яке посприяє щасливому 2022, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 27 грудня.

То що ж врешті одягнути новорічної ночі, аби відчувати себе найбільшою модницею, а Новий рік вдався?

Тим, хто від суконь втомився, як альтернативу пропонують костюми.

Експерти радять відмовитись на новорічну ніч і від неонових, яскравих кольорів та анімалістичних принтів, за винятком символу року – тигра.

Також читайте Новий рік 2022: добірка музики для святкової вечірки

Безпрограшним варіантом будуть блискітки. Тих, кому замало звичайних блискіток, можна здивувати дизайнерськими. Усі сукні та костюми зроблені зі спеціальної прозорої сітки з камінням. Для тих, кому мало лише каміння – є варіанти з пір’ям.

Запевняють - головне не боятися експериментувати. А ще радять не забувати, що на прийдешній рік варто налаштовуватися не лише одягом, а і святковим настроєм.

Читайте також:

У чому зустріти новий рік відповідно до символу року Водяного Тигра | Новини України