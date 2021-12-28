Новый год 2022: в чем следует встречать грядущий праздник

Беспроигрышным вариантом будут блестки.
В пятницу – Новый год, и самое время выбирать, в чем его встретить.
В блестках, золотых, серебряных, голубых, белых или зеленых тонах — что одеть, чтобы сразу получить благосклонность не только окружения, но и символа года Водяного Тигра? Журналистка перемерила весь праздничный ассортимент и в ТРЦ, и торговых рядах, и в дизайнерских бутиках – и уже нашла наряды, которые помогут счастливому 2022, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 27 декабря.
Так что же наконец-то одеть в новогоднюю ночь, чтобы чувствовать себя самой модницей, а Новый год удался?
Тем, кто от платьев устал, в качестве альтернативы предлагают костюмы.
Эксперты советуют отказаться на новогоднюю ночь и от неоновых, ярких цветов и анималистических принтов, за исключением символа года – тигра.
Беспроигрышным вариантом будут блестки. Тех, кому мало обычных блесток, можно удивить дизайнерскими. Все платья и костюмы сделаны из специальной прозрачной сетки с камнями. Для тех, кому мало только камни – есть варианты с перьями.
Уверяют – главное не бояться экспериментировать. А еще советуют не забывать, что на следующий год стоит настраиваться не только одеждой, но и праздничным настроением.
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