У США бездротові навушники допомогли знайти викрадене авто

Власнику авто через мобільний застосунок вдалося відстежити геолокацію навушників, а заодно і свого викраденого пікапу.

До поліції штату Іллінойс 23 грудня звернувся чоловік із заявою про те, що його пікап Nissan Frontier 2014 року викрали. Такі заяви для міста Гейлсберг є звичними, проте ця мала зовсім неочікуваний кінець.

Про інцидент пише The Register Mail.

У момент крадіжки власник авто відпочивав на вечірці. Аби не загубити ключі від свого пікапа в алкогольному сп’янінні, чоловік перед тим залишив їх в машині. Там само у бардачку лежали і бездротові навушники AirPods від Apple.

Після вечірки чоловік не виявив свого авто на місці, де раніше припаркував його. Тоді він звернувся до правоохоронців із заявою. При цьому чоловік згадав, що його навушники залишилися в машині. Власнику авто через мобільний застосунок вдалося відстежити геолокацію навушників, а заодно і свого пікапу.

Виявилося, що викрадений Frontier був припаркований поблизу одного з придорожніх мотелів неподалік. Поліція разом з власником дісталися місця, яке зафіксував телефон, знайшли авто, а викрадача незабаром заарештували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська компанія Apple заявила про можливість проведення юзера самостійного ремонту її пристроїв, для чого виробник зробить можливим замовлення оригінальних запчастин не тільки авторизованими сервісами.

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