Ексдружина Серьоги розповіла, що він незаконно вивіз синів закордон і утримує там

Ексдружина Серьоги розповіла, що він незаконно вивіз синів закордон і утримує там

За словами Поліни, від лютого її сини перебувають у Єгипті.

Колишня цивільна дружина репера Серьоги Поліна Ололо певний час не виходила на зв'язок з прихильниками.

Як відомо, вже майже два роки Поліна веде з Сергієм Пархоменком (справжнє ім'я Серьоги) боротьбу за двох спільних малолітніх дітей, яких співак, за словами Ололо, викрав.

Поліна Ололо з дітьми / instagram.com/polina_lola

Поліна та Серьога / viva.ua

Жінка поділилася, що на певний час полишила соцмережі, аби зберегти своє емоційне та психологічне здоров'я. За цей рік жінка втратила батька, який захворів на COVID-19, а згодом й сама перенесла коронавірус з ускладненнями.

Врешті, поділилася Поліна, вона таки пішла до психолога, який відкрив їй очі на те, що вона себе не достатньо любила. Розповіла Ололо й про ситуацію з синами:

instagram.com/polina_lola

"На жаль, ситуація із синами не змінилася, але це зовсім не означає, що я перестала діяти. Суди тривають! Складати руки ніхто не має наміру! Марку та Платону ще у лютому цього року зробили нові паспорти та вивезли дітей на територію Єгипту, після чого на територію України вони досі не поверталися!" – розповіла жінка.