Ексдружина Серьоги розповіла, що він незаконно вивіз синів закордон і утримує там

За словами Поліни, від лютого її сини перебувають у Єгипті.
Колишня цивільна дружина репера Серьоги Поліна Ололо певний час не виходила на зв'язок з прихильниками.
Як відомо, вже майже два роки Поліна веде з Сергієм Пархоменком (справжнє ім'я Серьоги) боротьбу за двох спільних малолітніх дітей, яких співак, за словами Ололо, викрав.
Жінка поділилася, що на певний час полишила соцмережі, аби зберегти своє емоційне та психологічне здоров'я. За цей рік жінка втратила батька, який захворів на COVID-19, а згодом й сама перенесла коронавірус з ускладненнями.
Врешті, поділилася Поліна, вона таки пішла до психолога, який відкрив їй очі на те, що вона себе не достатньо любила. Розповіла Ололо й про ситуацію з синами:
"На жаль, ситуація із синами не змінилася, але це зовсім не означає, що я перестала діяти. Суди тривають! Складати руки ніхто не має наміру! Марку та Платону ще у лютому цього року зробили нові паспорти та вивезли дітей на територію Єгипту, після чого на територію України вони досі не поверталися!" – розповіла жінка.