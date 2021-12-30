"Напівголу" сукню супутниці ексзаступника міністра освіти продали на аукціоні: хто придбав і навіщо

Кошти спрямують на благодійність.

Сукню супутниці екзаступника міністра освіти і науки Христини Тишкун, яка викликала фурор, продали на аукціоні за 1 тисячу доларів. Гроші підуть на благодійну справу.

Про це повідомив організатор аукціону Артем Нікіфоров.

"Аукціон завершено. Переможець – Євген Лосовський зі ставкою у 1000 дол (27224 грн). Євген погодився направити кошти Херсонській клінічній лікарні ім. Є.Є. Карабелєша. Від себе додаю 10 000 грн. Справа в тому, що цього року колектив лікарів зазначеної лікарні врятував мою бабусю, якій 80 років і яка перехворіла на ковід", - повідомив ведучий.

Сукню продавали під час ефіру на одному з телеканалів.

"Сукня заряджена на загальну впізнаваність та охі-ахі", - йшлося в описі лота.

Нагадаємо, що 24 грудня заступник Ігор Гарбарук перебував з робочим візитом у Львові. У рамках візиту він відвідав Львівську міську раду. Фурор викликав відвертий наряд помічниці Гарбарука Христини Тишкун, яка перебувала в поїздці разом з ним

28 грудня Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука за його заявою.

Ексдружина Ігоря Гарбарука, сексологиня та гештальт-психотерапевтка Анастасія Матюшевська не бажає коментувати скандал, в який потрапив її колишній через відверту сукню його супутниці.

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